Проще, чем кажется: как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком

Сюжет:Проще, чем кажется
В настоящее время в России нет декрета для мужчин, но отцы имеют возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком. Как уйти в такой отпуск и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москвы».
Какие бумаги потребуются:
— Заявление матери на отказ от отпуска;
— если мать ребенка умерла, то свидетельство о смерти;
— заявление отца на предоставление отпуска.
Условия для отпуска по уходу за ребенком:
— неполный рабочий день;
— дистанционно с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию во время нахождения в отпуске.
Какие документы нужны для назначения пособия:
— заявление о назначении пособия; оригинал и копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход; свидетельство и копия о рождении предыдущих детей;
— в случае смерти предыдущего ребенка представляется свидетельство о смерти и его копия; заверенная выписка из трудовой книжки о последнем месте работы и (или) сведения о трудовой деятельности;
— копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; справка о размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (если отпуск берется по частям родителями);сведения о среднем заработке;
— справка с места работы (службы) отца ребенка о том, что он не использует указанный отпуск и не получает пособия;
— копия документа, удостоверяющего личность.