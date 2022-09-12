Проще, чем кажется: как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком

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В настоящее время в России нет декрета для мужчин, но отцы имеют возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком. Как уйти в такой отпуск и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москвы».

Какие бумаги потребуются:

— Заявление матери на отказ от отпуска;

— если мать ребенка умерла, то свидетельство о смерти;

— заявление отца на предоставление отпуска.

Условия для отпуска по уходу за ребенком:

— неполный рабочий день;

— дистанционно с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию во время нахождения в отпуске.

Какие документы нужны для назначения пособия:

— заявление о назначении пособия; оригинал и копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход; свидетельство и копия о рождении предыдущих детей;

— в случае смерти предыдущего ребенка представляется свидетельство о смерти и его копия; заверенная выписка из трудовой книжки о последнем месте работы и (или) сведения о трудовой деятельности;

— копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; справка о размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (если отпуск берется по частям родителями);сведения о среднем заработке;

— справка с места работы (службы) отца ребенка о том, что он не использует указанный отпуск и не получает пособия;

— копия документа, удостоверяющего личность.