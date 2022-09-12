Народный календарь. Чем опасны покупки 15 сентября

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15 сентября Православная церковь почитает память мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. Покупки, которые планировалось совершить в этот день, следует перенести на другую дату. Все, что будет куплено 15 сентября, не прослужит долго: вещи окажутся бесполезными и быстро сломаются.

Также запрещается мыслить негативно, жаловаться, капризничать и поддаваться влиянию плохого настроения. Кроме того, нельзя бездельничать и лениться

Приметы погоды

Если день ясный, осень теплая будет.

Если закат красного цвета, скоро будет мороз.

Безветренная погода и обилие росы — к ясной и теплой осени.

Снег, выпавший в этот день, быстро растает.

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Именины отмечают: Оксана, Анатолий, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Серафима, Степан, Федор, Юлиан.