Народный календарь. Чем опасны покупки 15 сентября

15 сентября Православная церковь почитает память мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. Покупки, которые планировалось совершить в этот день, следует перенести на другую дату. Все, что будет куплено 15 сентября, не прослужит долго: вещи окажутся бесполезными и быстро сломаются.
Также запрещается мыслить негативно, жаловаться, капризничать и поддаваться влиянию плохого настроения. Кроме того, нельзя бездельничать и лениться
Приметы погоды
Если день ясный, осень теплая будет.
Если закат красного цвета, скоро будет мороз.
Безветренная погода и обилие росы — к ясной и теплой осени.
Снег, выпавший в этот день, быстро растает.
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Именины отмечают: Оксана, Анатолий, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Серафима, Степан, Федор, Юлиан.