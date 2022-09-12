Народный календарь. Как навсегда приманить удачу 16 сентября

16 сентября Православная церковь почитает память мученицы Василиссы. Еще в этот день почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других мучеников, в том числе и девы Домны.
Для того чтобы госпожа Удача всегда была рядом с вами, постарайтесь избавиться от старых и ненужных вещей. Например, сожгите свои старые вещи, либо отдайте их людям, которые в них нуждаются.
Запрещается в этот день смотреть в зеркало, в противном случае вы сделаете только хуже: вас будут преследовать темные силы, которые будут находиться рядом с вами на протяжении нескольких лет.
Приметы погоды
Гром гремит — к долгой и теплой осени.
Теплый день — к поздней весне.
Туман в полнолуние или новолуние — к ясной погоде.
Большие муравейники — к суровой зиме.
На елях шишек много — зима будет теплой.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Василиса, Алексей, Ефим, Иван, Илья, Константин, Петр, Харитон.