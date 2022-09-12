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Народный календарь. Как навсегда приманить удачу 16 сентября

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Как навсегда приманить удачу 16 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

16 сентября Православная церковь почитает память мученицы Василиссы. Еще в этот день почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других мучеников, в том числе и девы Домны.

Для того чтобы госпожа Удача всегда была рядом с вами, постарайтесь избавиться от старых и ненужных вещей. Например, сожгите свои старые вещи, либо отдайте их людям, которые в них нуждаются.

Запрещается в этот день смотреть в зеркало, в противном случае вы сделаете только хуже: вас будут преследовать темные силы, которые будут находиться рядом с вами на протяжении нескольких лет.

Приметы погоды

Гром гремит — к долгой и теплой осени.

Теплый день — к поздней весне.

Туман в полнолуние или новолуние — к ясной погоде.

Большие муравейники — к суровой зиме.

На елях шишек много — зима будет теплой.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как навсегда приманить удачу 16 сентября

Именины отмечают: Василиса, Алексей, Ефим, Иван, Илья, Константин, Петр, Харитон.

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