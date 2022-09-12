Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

16 сентября Православная церковь почитает память мученицы Василиссы. Еще в этот день почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других мучеников, в том числе и девы Домны.

Для того чтобы госпожа Удача всегда была рядом с вами, постарайтесь избавиться от старых и ненужных вещей. Например, сожгите свои старые вещи, либо отдайте их людям, которые в них нуждаются.

Запрещается в этот день смотреть в зеркало, в противном случае вы сделаете только хуже: вас будут преследовать темные силы, которые будут находиться рядом с вами на протяжении нескольких лет.

Приметы погоды

Гром гремит — к долгой и теплой осени.

Теплый день — к поздней весне.

Туман в полнолуние или новолуние — к ясной погоде.

Большие муравейники — к суровой зиме.

На елях шишек много — зима будет теплой.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как навсегда приманить удачу 16 сентября

Именины отмечают: Василиса, Алексей, Ефим, Иван, Илья, Константин, Петр, Харитон.