Владислав Овчинский: Экспресс-тесты для выявления болезней печени и других инфекций разработали в Москве 

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная компания, работающая на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», разработала экспресс-тесты, которые способны выявить гепатиты типов В и C, а также ряд других инфекций всего за 15 минут. В скором времени наборы можно будет приобрести в столичных аптеках и на маркетплейсах. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, московские производители усиленно работают над заменой импортных товаров отечественными аналогами. Так, компания «Имбиан Лаб», работающая на территории ОЭЗ Москвы, создала новые экспресс-тесты для быстрого выявления гепатитов B и C, а также других болезней.

— Важно, что это полностью отечественная разработка, которая станет полноценной альтернативой зарубежной продукции. Тесты можно будет купить в городских аптеках. В настоящее время медицинские наборы получили регистрационное удостоверение и находятся на стадии производства, — отметил Овчинский.

Новые медицинские наборы смогут выявлять вирус на ранних стадиях методом ИХА. Время диагностики — 10–15 минут. В качестве исследуемого образца будут использоваться сыворотка, плазма или цельная кровь. Также тесты покажут и наличие сифилиса.

Как рассказала генеральный директор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова, специфика гепатита и сифилиса в том, что они могут долгое время не проявляться, но, обнаружив их на ранних сроках, болезни можно вылечить.

— У наших новых экспресс-тестов уровень чувствительности и специфичности — 100 процентов, что приближает их по точности и достоверности результатов к лабораторным методам ИФА и ПЦР, — добавила Осипова.

Цена новых экспресс-тестов составит около 750 рублей за штуку. В ближайшее время будет произведено по 3,5 тысячи наборов каждого вида.