«Чего ждать от существа, выбравшего имя Кока»: Кушанашвили поддержал певицу после скандала

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Клава Кока недавно выступила с концертом во Владивостоке, что вызвало скандал и обвинение артистки в оскорблении чувств верующих. Журналист Отар Кушанашвили удивился этой волне негодования и поддержал певицу.

— Если во Владивостоке так ждали Клаву Коку, то наверняка знали, что в ее некоторых песнях присутствует обсценная лексика? Вы утверждали программу? Если вы выписываете человеку чек на два или три миллиона рублей, вы знаете кто к вам едет? Чего вы ждете от существа, выбравшего псевдонимом Клава Кока? — сказал он.

Журналист добавил, что организация концерта, внешний вид и список песен утверждались организаторами. В связи с этим, он удивился, что негатив возник только в отношении артистки. По словам Кушанашвили, он решил заступиться за Коку из-за разницы поколений.

Уточняется, что речь идет о концерте во Владивостоке, который прошел 4 сентября. Клава Кока выступила в короткой юбке на фоне церкви и исполнила несколько песен, где присутствует нецензурная брань. Подобное выступление вызвало негативную реакцию местных жителей, и артистке теперь грозит уголовное преследование за оскорбление чувств верующих, а также административное дело, передает StarHit.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «Вечерней Москвой» отозвался о личности Клавы Коки. По его словам, певица не достойна и секунды внимания слушателей, так как человек с таким именем не может иметь творчества.