Жителей столицы пригласили на уроки финансовой грамотности в учреждения культуры

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Новый проект по финансовому просвещению «Финансовая грамотность в московских библиотеках» начался в столице. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

Лекция в Доме Гоголя стала дебютным мероприятием в рамках данного проекта, на котором посетители посмотрели классику советского кинематографа «Берегись автомобиля», а затем эксперты сферы экономики проанализировали некоторые фрагменты из фильма. Они рассказали о расходах на содержание автомобиля, добровольном страховании, а также о том, как не попасться на уловки мошенников.

Руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова подчеркнула, что проект нацелен прежде всего на старшее поколение, но у молодежи пилотное мероприятие также вызвало интерес.

— В вопросах финансовой грамотности немаловажную роль играет искусство, в частности кинематограф, поскольку наши любимые киногерои, их поведение, образ мышления формируют наши паттерны поведения, — добавил начальник отдела открытости бюджета и финансового просвещения Департамента финансов Алексей Запускалов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Известно, что логическим продолжением проекта станет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который пройдет в субботу, 24 сентября.

8 сентября в рамках проекта «Молодое Перо» — школа юного журналиста провела лекцию на тему: «Особенности блогерской журналистики».