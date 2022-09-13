Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жителей столицы пригласили на уроки финансовой грамотности в учреждения культуры

Евгений Жуков
Город
Жителей столицы пригласили на уроки финансовой грамотности в учреждения культуры
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Новый проект по финансовому просвещению «Финансовая грамотность в московских библиотеках» начался в столице. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

Лекция в Доме Гоголя стала дебютным мероприятием в рамках данного проекта, на котором посетители посмотрели классику советского кинематографа «Берегись автомобиля», а затем эксперты сферы экономики проанализировали некоторые фрагменты из фильма. Они рассказали о расходах на содержание автомобиля, добровольном страховании, а также о том, как не попасться на уловки мошенников.

Руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова подчеркнула, что проект нацелен прежде всего на старшее поколение, но у молодежи пилотное мероприятие также вызвало интерес.

— В вопросах финансовой грамотности немаловажную роль играет искусство, в частности кинематограф, поскольку наши любимые киногерои, их поведение, образ мышления формируют наши паттерны поведения, — добавил начальник отдела открытости бюджета и финансового просвещения Департамента финансов Алексей Запускалов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Известно, что логическим продолжением проекта станет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который пройдет в субботу, 24 сентября.

8 сентября в рамках проекта «Молодое Перо» — школа юного журналиста провела лекцию на тему: «Особенности блогерской журналистики».

Экономика Лекции Москва Библиотеки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте