Сотрудники ДПС спасли девушку на мосту в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники ДПС ночью спасли девушку на мосту в подмосковном Серпухове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 13 сентября.

По ее словам, поздней ночью патруль заметил на мосту через реку Нару девушку. Предположив, что ей нужна помощь, сотрудники ДПС остановились и вступили с женщиной в диалог.

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Спустя непродолжительное время лейтенант полиции, инспектор Максим Чурсимов, успокоил девушку, которая находилась в состоянии истерики из-за разрыва отношений с молодым человеком и передал ее сотрудникам скорой помощи.

Другую девушку полицейские спасли на юго-востоке столицы 22 августа. Она оказалась в опасной зоне Лужнецкого метромоста.