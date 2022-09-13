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Режиссер Жан-Люк Годар скончался на 92-м году жизни

Александр Афонин
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Режиссер Жан-Люк Годар скончался на 92-м году жизни
Фото: Pexels

В возрасте 91 года ушел из жизни франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, известный фильмом «На последнем дыхании». Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила французская газета Libération.

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