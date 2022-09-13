Нелегальные торговые объекты демонтировали на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В ходе мониторинга в Юго-Восточном административном округе были выявлены и демонтированы два самовольно возведенных торговых павильона. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

Как отмечается, незаконные объекты располагались на 8-м километре МКАД рядом с торговым центром и занимали смежные участки, которые не предназначались для их строительства. Одно из строений состояло из двух этажей и занимало 210 квадратных метров, в нем была организована продажа хозтоваров.

Второе сооружение одноэтажное, площадью 240 квадратных метров, в нем осуществлялась рыночная торговля.

— Объекты были установлены без разрешительной документации, не состояли на государственном и техническом учете и не были оформлены в собственность. Таким образом, были установлены признаки земельно-имущественного нарушения, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники ведомства демонтировали незаконные строения.