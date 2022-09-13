Британские ученые нашли простой способ снизить потребление алкоголя

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ученые из Кембриджского университета доказали экспериментальным путем, что добиться сокращения потребления алкоголя можно с помощью бокалов меньшего размера. Об этом пишет портал Addiction во вторник, 13 сентября.

Специалисты отобрали 260 семей, в которых среднее потребление вина составляло не менее двух бутылок в неделю. В течение двух периодов по 14 дней они должны были покупать вино в бутылках объемом 750 и 375 миллилитров.

Также одна часть участников пила вино из бокалов объемом 290 миллилитров, а другая — 350. В конце периода добровольцы отправляли ученым фото бутылок, чтобы показать, сколько они выпили.

В ходе эксперимента выяснилось, что семьи, где использовались бокалы меньшего объема, употребляли в среднем на 6,5 процента вина меньше. Аналогичный, но менее выраженный эффект наблюдался и при покупке маленьких бутылок.

Эксперты объяснили такое поведение тем же принципом, что и при использовании маленьких тарелок для похудения — человеку кажется, что в бокале или тарелке больше содержимого, чем на самом деле, что приводит к уменьшению объема порций.

Не исключено, что добровольцы компенсировали меньшее количество вина потреблением большего количества других алкогольных напитков. Кроме того, наблюдения проводились во время пандемии коронавирусной инфекции, поэтому неясно, повторятся ли результаты вне изоляции, передает заключения ученых Газета.ру.

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