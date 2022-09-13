Офис Зеленского представил проект по гарантиям безопасности Украины

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Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности». Документ представили глава офиса Зеленского Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен во вторник, 13 сентября.

Так, договор будет объединять США, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Польшу, Турцию, Францию и страны Евросоюза. Примечательно, что Россия в числе участников не называется.

Соглашение, как предполагается, подпишут Киев и страны-гаранты. Альтернативой может быть набор двусторонних соглашений. При этом к договору могут приложить дополнительные обязательства, в том числе по поставкам на Украину средств ПВО и ПРО и по обеспечению региональной безопасности в Черном море. При этом «гарантии» никак не повлияют на намерение Киева стать частью ЕС.

Кроме того, Украина требует разработать перечень мер, например, военных, которые будут немедленно исполнены другими странами в случае атаки третьей стороны на республику. Кроме того, Киев рассчитывает на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс страны, передачу государству оружия и развединформации со стороны союзников, а также на санкции в отношении агрессора.

Отмечается, что ВС Украины при подписании «гарантий» получат право участвовать в тренировочных миссиях стран Евросоюза и в учениях НАТО, передает ТАСС.

Ермак до этого обещал, что первый и «очень мощный» документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины появится к концу августа. Он тогда отметил, что украинские власти постоянно говорят об этом со всеми партнерами, которые показывают заинтересованность в вопросе.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что рекомендации по вопросам гарантий безопасности сулят для Украины лишь неприятности и потерю суверенитета. При этом эксперт уточнил, что у государства появится возможность стать неформальным членом НАТО.