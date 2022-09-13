Девятая Клиника памяти открылась в Москве

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Девятое медико-реабилитационное подразделение Клиники памяти открылось в Москве. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— Основной целью работы клиник является помощь пожилым людям с жалобами на ухудшение памяти, внимания и умственной работоспособности. Когнитивные нарушения в сочетании с расстройствами речи ставят перед нами задачу внедрения специфических методов реабилитации. Сегодня мы даем старт Клинике памяти именно для таких пациентов, — заявил главный психиатр департамента Георгий Костюк.

По его словам, новая Клиника памяти сможет помочь тем, кого беспокоят снижение самоконтроля эмоциональных переживаний, познавательной активности, умственной продуктивности и затруднения в речевом общении.

Все обратившиеся могут пройти обучение навыкам адаптивного мышления, релаксации и свободного речевого функционирования, принять участие в семинарах по различным аспектам психического здоровья.

Главный врач Центра патологии речи и нейрореабилитации Депздрава Москвы Роман Череми добавил, что программа новой Клиники также сумеет помочь пережившим сосудистую катастрофу, говорится в сообщении.

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