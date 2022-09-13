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Девятая Клиника памяти открылась в Москве

Евгений Белоусов
Город
Девятая Клиника памяти открылась в Москве
Фото: depositphotos

Девятое медико-реабилитационное подразделение Клиники памяти открылось в Москве. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— Основной целью работы клиник является помощь пожилым людям с жалобами на ухудшение памяти, внимания и умственной работоспособности. Когнитивные нарушения в сочетании с расстройствами речи ставят перед нами задачу внедрения специфических методов реабилитации. Сегодня мы даем старт Клинике памяти именно для таких пациентов, — заявил главный психиатр департамента Георгий Костюк.

По его словам, новая Клиника памяти сможет помочь тем, кого беспокоят снижение самоконтроля эмоциональных переживаний, познавательной активности, умственной продуктивности и затруднения в речевом общении.

Все обратившиеся могут пройти обучение навыкам адаптивного мышления, релаксации и свободного речевого функционирования, принять участие в семинарах по различным аспектам психического здоровья.

Главный врач Центра патологии речи и нейрореабилитации Депздрава Москвы Роман Череми добавил, что программа новой Клиники также сумеет помочь пережившим сосудистую катастрофу, говорится в сообщении.

Врач-невролог Галина Чудинская объяснила, как распознать ранние симптомы болезни Паркинсона, кто ей наиболее подвержен и какие методы лечения есть в современной медицине. По словам медика, данное заболевание зачастую начинается у пациентов старше пятидесяти лет.

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. В список таких продуктов включили сосиски, колбасы и сахар.

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