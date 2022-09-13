«Рынок изменился»: HR-специалист объяснила, как побороть страх не найти работу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Наличие современных знаний и понимания того, что нужно рынку в данный момент, поможет соискателю найти хорошую работу. Также помочь с поиском работы могут карьерные консультанты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.

По ее словам, успеху в поиске работы способствуют несколько факторов. Особенно важно соответствовать пожеланиям работодателей, уверена Лоикова.

— Нужно понять, что поиск работы не такая смертельная задача. Работы больше, чем кажется на самом деле. Важен психологический настрой — это уже 50 процентов успеха. Остальные 50 — понимание своих компетенций и их соответствие требованиям рынка. Если у вас возникла ситуация, что временно вы оказались без работы, попробуйте это время занять обучением, — посоветовала собеседница «ВМ».

Если человек откликается на вакансии, но его не зовут на собеседование, стоит обратить внимание на те навыки, в которых он недостаточно силен, подчеркнула эксперт.

Компании в России все чаще сталкиваются с проблемами при поиске кандидатов, отметила специалист.

— За последнее время очень сильно изменился рынок. У многих компаний вакансии есть, но они их очень долго закрывают. Это связано с тем, что кандидатов много, но они не соответствуют реалиям рынка. Около 90 процентов соискателей не способны успевать за реалиями времени, их навыки очень сильно устарели. Это касается отсутствия современного непрерывного обучения, выгорания вследствие кризиса и стрессов. Выжатый человек, у которого «глаз не горит», и активный человек — совершенно разные кандидаты, — рассказала Лоикова.

В крупных городах выходом может быть обращение к карьерным консультантам, которые работают в той же сфере, что и соискатель. Консультант может оценить навыки и прибавить уверенности перед прохождением собеседования, заметила эксперт.

Люди имеют разные шансы на успех в поиске новой работы в зависимости от вида занятости, уверена Лоикова.

— Самое активное население у нас — предприниматели малого и среднего бизнеса. Им приходится выживать, крутиться, что-то придумывать, чтобы в кризисных ситуациях выплачивать зарплаты, продавать и как-то существовать. Наиболее гибкие кандидаты — из этой сферы. А вот у западных компаний, уходящих из России, сейчас освобождается около 200 тысяч человек. Высокой активности от них не видно, потому что при увольнении они получили от шести до 12 окладов и спокойно себе сидят. Более того, эти сотрудники не приспособлены к работе в российских компаниях, правила в которых отличаются от западных, — заключила собеседница «ВМ».