Первая экспертная сессия по производительности труда для руководителей крупных и средних предприятий пройдет в Москве

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22 сентября 2022 года департамент экономической политики и развития города Москвы совместно с Федеральным центром компетенций проведет закрытую экспертную сессию, посвященную реализации национального проекта «Производительность труда». Принять участие в мероприятии смогут руководители столичных предприятий обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли.

На мероприятии эксперты поделятся лучшими практиками в области бережливого производства и актуальными решениями для сокращения издержек, а также расскажут про существующие бесплатные меры поддержки для московского бизнеса.

В рамках экспертной сессии выступят представители Министерства экономического развития Российской Федерации, правительства Москвы и Федерального центра компетенций.

Встреча состоится 22 сентября в коворкинге «Точка кипения — Коммуна» по адресу 2-й Донской проезд, дом 9, строение 3. Для участия необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию и получить письмо-подтверждение.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2021 года. Его участником за три года может стать 561 предприятие. Требованиям для участия в проекте соответствуют около четырех тысяч московских организаций. Реализацией проекта в столице занимается Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное департаменту экономической политики и развития города.

Нацпроект призван помочь отечественному бизнесу не только справиться с вызовами текущей экономической ситуации, но и найти новые точки роста внутри компаний без вливания дополнительных средств. Это подтверждают промежуточные результаты реализации проекта в столице. В среднем за полгода выработка предприятий-участников увеличилась почти на треть, время протекания процессов и незавершенное производство уменьшились как минимум вдвое, а многие предприятия успели в короткие сроки оптимизировать производственные линии под выпуск новой, импортозамещающей продукции.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.