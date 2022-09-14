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Эксперт прокомментировала появление новых слов в орфографическом словаре

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт прокомментировала появление новых слов в орфографическом словаре
Фото: Pixabay

Доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель НИУ ВШЭ, член орфографической комиссии РАН Мария Ровинская рассказала, как проходит отбор новых слов в орфографические словари.

— Есть такой научно-информационный орфографический академический ресурс «Академос». Он работает и существует на базе Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН. Это электронный ресурс, который регулярно, каждый год, пополняется в соответствии с некоторым планом. Для этого работают специалисты в области орфографии русского языка, регулярно проводится экспертная работа, — отметила она в комментарии изданию «МИР 24».

Она добавила, что новые слова появляются в языке гораздо более активно, чем раньше, поэтому они не успевают попадать в бумажные словари. Однако у грамотных носителей языка есть запрос на правильное написание новых слов. Если слова прошли проверку временем и используются часто, то их вносят в словари.

До этого российская академия наук представила обновленный орфографический словарь русского языка. В него вошли более 150 слов, рассказала редактор Полина Шубина. Среди них «шаверма», «антиваксер», «антипрививочник», «бумеры», «бургерная», «джетлаг», «информер» и другие, передает ФАН.

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