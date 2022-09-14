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Эксперт рассказал, как защитить хлеб от плесени

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, как защитить хлеб от плесени
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Кандидат технических наук, специалист по пищевым технологиям Дмитрий Зыков пояснил, почему хлеб быстро плесневеет и как этого избежать.

Он отметил, что хлеб стал плесневеть быстрее, чем раньше.

— Это связано с тем, что в нем стало больше влаги. Это обусловлено более быстрым изготовлением хлеба. Из-за ускоренного брожения и особенно выпекания в нем остается больше воды. Ведь скорость ее испарения — это физическая константа. Плюс этому способствуют и влагоудерживающие добавки, которые стали чаще использовать, — пояснил он в комментарии aif.ru.

Кроме того, хлеб продают в пластиковых пакетах, и если его положить туда еще теплым, в продукте будет повышенная влажность. Все это и способствует быстрому развитию плесени.

Чтобы хлеб лучше хранился в хлебнице, эксперт советует его слегка подсушить. Кроме того, не стоит покупать много хлеба впрок.

Появилась информация, что на этикетках продуктов могут сократить сведения о месте и дате производства товара. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, что означает нововведение и не нарушает ли оно правил ГОСТа.

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