Сокращение маркировки: что означает отказ от указания срока годности на этикетке

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Появилась информация, что на этикетках продуктов могут сократить сведения о месте и дате производства товара. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, что означает нововведение и не нарушает ли оно правил ГОСТа.

Как рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, речь идет о надписях «дата изготовления» и «годен до», которые исключат с этикеток с целью экономии чернил на производстве.

— Планируется убрать дублирующую информацию с этикеток, сам срок хранения будет сохранен, — пояснила Саратцева.

Также она отметила, что информация об адресах производства пищевой продукции и указание на места нанесения даты изготовления и срока годности не являются обязательными и наносятся по желанию производителя.

— В ситуации уменьшения информации на этикетках главное, чтобы потребитель получил достоверную информацию о том, что он покупает, — отметила специалист.

Саратцева подчеркнула, что срок годности на этикетке будет сохранен.

По словам собеседницы «ВМ», нововведение не нарушает правил ГОСТа, так как требования к информации на этикетках регулируются не стандартами, а обязательными нормами техрегламента Таможенного союза 22 и закона «О защите прав потребителей».

Другой специалист рассказал, какие бюджетные продукты стоит включить в недельную продуктовую корзину. По его словам, при любом уровне достатка можно собрать «полезную» продуктовую корзину, если включить в нее кисломолочные продукты, грубый хлеб, овощи и фрукты.