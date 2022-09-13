Росстандарт допустил сокращение информации о сроке годности на этикетках товаров

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На этикетках продуктов могут сократить сведения о месте и дате производства, а также сроках годности товара для экономии чернил. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта в ответ на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко рассмотреть возможность уменьшить размеры этикеток продуктов.

Уточняется, что под сокращение могут попасть сведения об адресах производства, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, а также товарных знаков. По данным ведомства, исключение подобной информации позволит значительно уменьшить размер этикетки.

Однако уточнение размера этикеток стоит рассматривать в контексте изменений в технические регламенты Таможенного союза. Это связано с тем, что параметры ярлыков определяются не национальными стандартами России, а определенными правилами, действующими для всех стран Евразийского экономического союза, передает РБК.

До этого сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении за неделю, с 30 августа по 5 сентября, замедлилась до 14,08 процента. Снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка.