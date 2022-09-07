Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 14,08 процента

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Инфляция в России в годовом выражении за неделю, с 30 августа по 5 сентября, замедлилась до 14,08 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 7 сентября.

— На неделе с 30 августа по 5 сентября темпы снижения цен составили 0,13 процента. В годовом выражении инфляция снизилась до 14,08 процента год к году, — говорится в документе.

Снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка, подчеркнули в министерстве. По данным ведомства, наибольший вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (-0,18 процента), туристические услуги (-0,72 процента) и непродовольственные товары (-0,03 процента), отмечается на сайте Минэкономразвития.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил «Вечерней Москве», что ЦБ, несмотря на высокую инфляцию, в ближайшее время может снизить ключевую ставку, что приведет к удешевлению кредитов, однако сделает менее выгодными банковские вклады.

Эксперт отметил, что ключевая ставка регулятора оказывает значительное влияние на проценты по кредитам.