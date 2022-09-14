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Москвичи воспользовались городским сервисом каршеринга 33 миллиона раз с начала года

Александр Афонин
Город
Москвичи воспользовались городским сервисом каршеринга 33 миллиона раз с начала года
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

С начала года сервисом краткосрочной аренды автомобилей воспользовались 33 миллиона раз, а количество ДТП снизилось на девять процентов. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Благодаря тому, что машины краткосрочной аренды используются несколькими водителями в сутки, снижается нагрузка на дороги и улучшается экологическая ситуация в городе, а также сдерживается рост числа личных автомобилей, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что в этом году сервис показал рост популярности. С января по сентябрь им воспользовались более 33 миллионов раз, что на 800 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, на девять процентов сократилось количество аварий — 244 против 268 ДТП, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

25 августа стало известно, что «Яндекс.Драйв» добавил в автопарк Московского каршеринга пять новых моделей. Уточняется, что машины марок Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro смогут арендовать водители старше 26 лет, чей стаж превышает шесть лет.

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