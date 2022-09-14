Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Зачастую процесс расторжения церковного брака люди называют «развенчанием». «Вечерняя Москва» обсудила со священником, можно ли расторгнуть церковный брак и что для этого нужно.

Как рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса Григорий Геронимус, церковный брак — это священное таинство, которое случается только один раз.

— В церкви не существует понятия «развенчание», потому что в момент обряда венчания церковнослужитель просит у господа любовь и счастье для супругов. В случае расторжения брака невозможно просить отвести от партнеров благодать, — объяснил Геронимус.

Однако, как отметил священник, если распад брака произошел, люди могут вступить в брак повторно, но этот союз уже не будет считаться таинством, а станет лишь бюрократической процедурой.

— Если брак не удалось сохранить, необходимо прийти в храм и попросить помощи у священника. Также требуется документально подтвердить распад союза, то есть принести свидетельство о разводе, — рассказал Геронимус.

Собеседник «ВМ» добавил, что после выяснения обстоятельств расторжения брака архиерей должен вынести решение о разрешении или запрете на заключение повторного брака.

А священник Николай Савченко в разговоре с «ВМ» объяснил, почему святителя Николая назвали Чудотворцем. Также он рассказал, что возникновение Санта-Клауса и традиция дарения новогодних подарков связаны с личностью святителя Николая.