Как перевести машину на газ и какие преимущества получат водители

Сюжет:Проще, чем кажется
Количество газовых заправок в России в ближайшие годы увеличится, а власти будут возмещать автомобилистам 48 процентов от стоимости работ по переоборудованию машины с бензина на газ вместо предусмотренных сейчас 24 процентов.
Почему государству выгодно переводить авто на газ, сколько это стоит и какие преимущества получают водители — в материале «Вечерней Москвы».
Почему переоборудование машины с бензина на газ — выгодное вложение:
— в России большое количество газовых заправок, в ближайшие годы их станет еще больше;
— газ дешевле, чем бензин — переоборудование окупится через год-полтора;
— власти РФ финансово поддерживают переоборудование авто на газ;
— газомоторное топливо более экологично и безопасно при использовании.
Кому нецелесообразно устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО):
— водителям, которые не планируют ездить на большие расстояния или живут в маленьком городе;
— водителям, которые планируют в ближайшем будущем менять транспортное средство;
— водителям, которые не готовы пожертвовать объемом багажника (он уменьшается после переоборудования).
Какое топливо предлагают газовые заправки:
— пропан-бутан,
— метан.
Кто и где может установить ГБО:
— любой опытный водитель у себя в гараже, однако это небезопасно (газ — взрывоопасное вещество при неосторожном обращении);
— автомеханик в сертифицированном центре.
Сколько стоит установка ГБО:
— от 45 до 80 тысяч рублей в зависимости от мастерской и страны — изготовителя оборудования.
Нужно ли зарегистрировать переоборудование авто на газ в ГИБДД:
— да, это обязательное требование (в противном случае автовладельца ждет штраф).