Как перевести машину на газ и какие преимущества получат водители

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Количество газовых заправок в России в ближайшие годы увеличится, а власти будут возмещать автомобилистам 48 процентов от стоимости работ по переоборудованию машины с бензина на газ вместо предусмотренных сейчас 24 процентов.

Почему государству выгодно переводить авто на газ, сколько это стоит и какие преимущества получают водители — в материале «Вечерней Москвы».

Почему переоборудование машины с бензина на газ — выгодное вложение:

— в России большое количество газовых заправок, в ближайшие годы их станет еще больше;

— газ дешевле, чем бензин — переоборудование окупится через год-полтора;

— власти РФ финансово поддерживают переоборудование авто на газ;

— газомоторное топливо более экологично и безопасно при использовании.

Кому нецелесообразно устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО):

— водителям, которые не планируют ездить на большие расстояния или живут в маленьком городе;

— водителям, которые планируют в ближайшем будущем менять транспортное средство;

— водителям, которые не готовы пожертвовать объемом багажника (он уменьшается после переоборудования).

Какое топливо предлагают газовые заправки:

— пропан-бутан,

— метан.

Кто и где может установить ГБО:

— любой опытный водитель у себя в гараже, однако это небезопасно (газ — взрывоопасное вещество при неосторожном обращении);

— автомеханик в сертифицированном центре.

Сколько стоит установка ГБО:

— от 45 до 80 тысяч рублей в зависимости от мастерской и страны — изготовителя оборудования.

Нужно ли зарегистрировать переоборудование авто на газ в ГИБДД:

— да, это обязательное требование (в противном случае автовладельца ждет штраф).