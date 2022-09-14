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Расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» изменится с 24 октября

Лала Манушакян
Общество
Расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» изменится с 24 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных конструкциях с 24 октября по 14 ноября изменится расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», курсирующих между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) в среду, 14 сентября.

— На перегонах Завидово — Решетниково и Крюково — Сходня Октябрьской железной дороги внесены изменения в расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», курсирующих в период с 24 октября по 14 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

Так, по маршруту Санкт-Петербург — Москва 30 октября будут отменены маршруты № 759 и 761, а также маршруты № 768 и 770 в обратном направлении. В связи с этим расписание у других поездов будет временно изменено, передает сайт перевозчика.

В конце августа в РЖД сообщили, что граждане с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно путешествовать на поездах «Сапсан» и «Ласточка» внутри России вместе со своими домашними питомцами.

Животное при этом должно находиться в переноске, размер которой не превышает 180 сантиметров по сумме трех измерений. В РЖД также напомнили, что пассажиры с ограниченными возможностями по зрению могут бесплатно взять с собой в поездку собаку-поводыря.

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