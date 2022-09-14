Двухэтажный поезд запустят между Москвой и Орском в декабре

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Поезд № 137/138 Москва — Самара — Оренбург начнет курсировать до Орска и изменит нумерацию на № 31/32 с 11 декабря. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе РЖД.

— За счет нового подвижного состава и удобного расписания время в пути между Москвой и Орском сократится почти на восемь часов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в первый рейс поезд № 31/32 Орск — Москва отправится из Москвы 11 декабря, а из Орска — 13 декабря. Он будет ходить ежедневно, а остановки предусмотрены в Рязани, Рузаевке, Сызрани, Самаре, Оренбурге и других городах.

В составе поезда будут двухэтажные вагоны с увеличенным габаритом и пневмоподвеской, сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

В конце августа в РЖД сообщили, что граждане с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно путешествовать на поездах «Сапсан» и «Ласточка» внутри России вместе со своими домашними питомцами.

Животное при этом должно находиться в переноске, размер которой не превышает 180 сантиметров по сумме трех измерений. В РЖД также напомнили, что пассажиры с ограниченными возможностями по зрению могут бесплатно взять с собой в поездку собаку-поводыря.