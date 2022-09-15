Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

18 сентября Православная церковь вспоминает пророка Захария и его жену Праведную Елисавету — родителей Иоанна Крестителя.

В этот день следует организовать генеральную уборку дома, попробуйте очистить все места от грязи. Таким образом вы сможете избежать негативного влияния и привлечете в свою жизнь интересных людей.

Согласно народным поверьям, 18 сентября нельзя:

— оборачиваться по возвращению домой — это к беде;

— стирать;

— давать пустые обещания.

Приметы погоды:

Если на рябине рано пожелтели листья, то будут ранняя осень и зима.

Если рябины много, то осень будет дождливой, а если мало — засушливой.

На луковицах цветов и овощей тонкая кожура — к теплой зиме.

До восхода солнца облака красного цвета — к дождю и ветру.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как уберечься от беды 18 сентября

Именины отмечают: Раиса, Афанасий, Глеб, Давид, Денис, Елизавета, Ефим, Захар, Максим, Федор.