Народный календарь. Как уберечься от беды 18 сентября

18 сентября Православная церковь вспоминает пророка Захария и его жену Праведную Елисавету — родителей Иоанна Крестителя.
В этот день следует организовать генеральную уборку дома, попробуйте очистить все места от грязи. Таким образом вы сможете избежать негативного влияния и привлечете в свою жизнь интересных людей.
Согласно народным поверьям, 18 сентября нельзя:
— оборачиваться по возвращению домой — это к беде;
— стирать;
— давать пустые обещания.
Приметы погоды:
Если на рябине рано пожелтели листья, то будут ранняя осень и зима.
Если рябины много, то осень будет дождливой, а если мало — засушливой.
На луковицах цветов и овощей тонкая кожура — к теплой зиме.
До восхода солнца облака красного цвета — к дождю и ветру.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Раиса, Афанасий, Глеб, Давид, Денис, Елизавета, Ефим, Захар, Максим, Федор.