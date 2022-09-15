Стражник британской гвардии рухнул в обморок у гроба Елизаветы II

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В Вестминстерском дворце гроб британской королевы Елизаветы II охраняют монаршие телохранители, сменяя друг друга на посту. В сети появились кадры с трансляции местного телевидения, на которых видно, как один стражник из числа королевской роты лучников упал в обморок.

Как пишет редакция Пятого канала, на данный момент неизвестно, что стало причиной происшествия. Ей может быть волнение или банальная усталость.

Королевская рота лучников является официальной охраной монаршей семьи на территории Шотландии. Именно там, в замке Балморал, скончалась 96-летняя королева Великобритании.

Поминальная служба состоится в понедельник, 19 сентября, ее будет вести декан Вестминстера Дэвид Хойл, проповедь произнесет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Британский премьер Лиз Трасс скорее всего также примет участие в панихиде. Она выступит с речью.

Королева будет похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Она упокоится рядом с супругом, принцем Филиппом, который ушел из жизни на год раньше.

Накануне стало известно, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Великобритании Елизаветы II и получения новых титулов.