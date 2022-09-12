Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти Елизаветы II

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Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Великобритании Елизаветы II и получения новых титулов. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщила британская газета Daily Star со ссылкой на источники.

По данным издания, после кончины королевы ее внук унаследовал титул герцога Корнуэльского, а затем король Британии Карл III объявил сына принцем Уэльским. Это в свою очередь обеспечило переход большого количества земель, лесов, рек и активов во владение Уильяма и его супруги.

Так, состояние принца оценивается в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов и 128 000 акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса. Кроме того, часть земель расположилась в Национальном парке Дартмур, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что король Великобритании Карл III официально стал новым главой государства Австралия. Уточняется, что назначение нового главы прошло в ходе церемонии посвящения в здании парламента в Канберре.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься, рассказала «Вечерняя Москва».