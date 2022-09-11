Карл III официально стал новым главой австралийского государства

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Король Великобритании Карл III официально стал новым главой государства Австралия. Об этом сообщил телеканал SBS в воскресенье, 11 сентября.

Уточняется, что назначение нового главы прошло в ходе церемонии посвящения в здании парламента в Канберре. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Он добавил, что 22 сентября объявлено днем национального траура в связи с кончиной Елизаветы II, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании. Церемония прошла в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, который до XIX века служил официальной резиденцией британских монархов. Мероприятие впервые за всю историю транслировалось по телевидению.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Карл III может стать последним королем Великобритании. По его словам, в условиях мировой нестабильности и экономического кризиса британское общество будет все больше относиться к «церемониальному» институту монархии с точки зрения дорогостоящей обузы.