Карл III официально провозглашен королем Великобритании

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Сын скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II Карл III официально провозглашен новым монархом страны.

Церемония официального провозглашения проходит в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, который до XIX века служил официальной резиденцией британских монархов. Мероприятие впервые за всю историю транслируется по телевидению.

Регламентированная процедура будет состоять из двух частей. В настоящее время без участия короля заседает Совет престолонаследия — совещательного органа, который возглавляет монарх. Его членами являются действующий и бывшие премьер-министры Великобритании, главы министерств финансов, иностранных и внутренних дел, а также члены королевской семьи, высокопоставленные представители палаты лордов, палаты общин и духовенства, лорд-мэр Лондона и верховные комиссары, передает ТАСС.

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур.

До этого научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что восходящий на престол как Карл III принц Чарльз может стать последним королем Великобритании, поскольку в условиях мировой нестабильности и экономического кризиса британское общество будет все больше относиться к «церемониальному» институту монархии с точки зрения дорогостоящей обузы.

Также роль новоиспеченного монарха в нормализации отношений с Россией оценил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев. Он дал понять, что от нового правительства Великобритании ожидать чего-то хорошего не стоит.