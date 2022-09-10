Историк предположил, что Карл III может закончить монаршую историю Великобритании

Фото: twitter/ClarenceHouse

Восходящий на престол в субботу, 10 сентября как Карл III принц Чарльз может стать последним королем Великобритании, поскольку в условиях мировой нестабильности и экономического кризиса британское общество будет все больше относиться к «церемониальному» институту монархии с точки зрения дорогостоящей обузы, заявил журналистам научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, при недавно прошедшем Брекзите, энергетическом кризисе и прочими элементами нестабильности, институт монархии может стать слишком обременительным, а «Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле».

Мягков заметил, что если ситуация в экономике ухудшится, то жители страны могут задаться вопросом, зачем тратить так много денег на семью аристократов, которые не играют «никакой полезной роли» в управлении государством.

В интервью РИА Новости историк напомнил, что обсуждение целесообразности сохранения династии Виндзоров велось и при покойной Елизавете II, однако ей удалось стать символом нации. Сам факт ее нахождения на престоле на протяжении 70 лет, символизировал устойчивость Соединенного Королевства.

Накануне новый король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации. Свою речь монарх начал со слов о своей покойной матери Елизавете II.