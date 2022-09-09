Король Карл III выступил с первым обращением к британцам

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Новый король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации. Свою речь монарх начал со слов о своей покойной матери Елизавете II.

— На протяжении всей своей жизни Ее Величество королева — моя любимая мать — служила источником вдохновения и была примером для меня и для моей семьи, и мы остаемся перед ней в самом сердечном долгу, в коем только может семья оставаться перед своей матерью, — заявил король.

Карл III пообещал продолжить дело своей матери и защищать конституционные принципы Великобритании до конца его жизни. Кроме того, король объявил своего сына Уильяма с супругой Кэтрин принцем и принцессой Уэльскими. Теперь Ульям — наследник британского престола, передает РБК.

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю ее смерти во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Елизавета II находилась на британском престоле больше 70 лет. Она была самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

Ее сын, ранее известный как принц Чарльз, будет официально объявлен королем 10 сентября в 12:00 по московскому времени. Спустя час об этом с балкона Букингемского дворца сообщат народу.

Роль новоиспеченного монарха в нормализации отношений с Россией оценил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев. Он дал понять, что от нового правительства Великобритании ожидать чего-то хорошего не стоит.