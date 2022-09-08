Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет

Фото: twitter/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

— Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем, — говорится в сообщении.

Сейчас над Букингемским дворцом и над Виндзорским приспущен флаг. Собравшиеся там люди начали плакать. Вскоре тело королевы перевезут в Букингемский дворец, где оно, скорее всего, останется на пять дней.

Теперь новым королем Великобритании по закону о престолонаследовании стал ее старший сын Чарльз. Церемония официального провозглашения его королем пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

В этот день стало известно, что врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов.

На фоне этой информации вся семья королевы собиралась вокруг королевы. Первыми во дворец приехали сын и наследник королевы — принц Чарльз, ее внук принц Уильям. Позже в Балморал приехали дочь Елизаветы Анна и сыновья Эдвард и Эндрю. Также сообщалось, что к королеве должен был прибыть принц Гарри, но без своей супруги Меган Маркл.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.