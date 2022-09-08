Символ надежности: скончалась королева Великобритании Елизавета II

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На 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Слухи о ее проблемах со здоровьем ходили давно. 8 сентября стало известно о его резком ухудшении. Все ее дети прибыли в шотландский замок Балморал, где королева и умерла.

Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты из жизни королевы.

Лилибет

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье представителей Виндзорской династии. При крещении ей дали имя Елизавета Александра Мария. Домашние называли ее просто Лилибет. Девочка получала домашнее образование в основном гуманитарного характера. В очереди на престол она была лишь третьей — после дяди и своего отца.

Шансов на то, чтобы стать королевой, у Лилибет почти не было. Но судьба распорядилась иначе. В 1936 году на престол взошел Эдуард VIII, дядя Елизаветы. Ему было суждено править всего 325 дней: монарх отказался от короны, чтобы жениться на разведенной американке. Преемником Эдуарда стал Георг VI, отец 11-летней Лилибет. Вместе с родителями она переехала из аристократического Кенсингтона в королевский Букингемский дворец.

В 1939 году началась Вторая мировая война. Георг VI отказался покидать столицу империи даже во время бомбежек. Он выступал по радио и стал символом борьбы Великобритании против нацистской Германии. Елизавета тоже внесла свой вклад в поддержание народного духа: в 1940 году она выступила по радио с обращением к детям, эвакуированным с острова из-за войны. А спустя пять лет наследница престола прошла краткосрочную службу в Вспомогательном женском территориальном корпусе в качестве водителя и механика военного грузовика. По итогам службы она получила звание младшего командира.

Восхождение на трон

Когда Елизавете было 13 лет, она познакомилась со своим будущим супругом — Филиппом. В те годы Филипп — сын греческого принца Андрея, праправнук королевы Виктории — проходил службу в кадетском морском училище. В 1947 году Елизавета и Филипп поженились. Перед этим греческому аристократу пришлось отказаться от прежних регалий, принять англиканство и британское подданство, а вместе с ним и титул герцога Эдинбургского.

Елизавета и Филипп прожили в браке 73 года — дольше, чем кто-либо из британских монархов. В их союзе родились четверо детей: принц Уэльский Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), герцог Йоркский Эндрю (1960), граф Уэссекский Эдвард (1964).

1/17 Фото: twitter/RoyalFamily 2/17 Елизавета II и герцог Эдинбургский посетили инсталляцию из керамических маков в Тауэре, 2014 год / Фото: Zuma\TASS 3/17 На открытии железнодорожной станции Рединг в графстве Беркшир, 2014 год / Фото: ZUMAPRESS.com 4/17 2014 год / Фото: ZUMAPRESS.com 5/17 2013 год / Фото: EPA 6/17 2013 год / Фото: EPA 7/17 1991 год / Фото: picture alliance / Consolidated 8/17 Свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза, 1981 год / Фото: Imago/TASS 9/17 2015 год / Фото: imago/Sven Simon 10/17 2016 год / Фото: Zuma\TASS 11/17 Королева Великобритании Елизавета II с супругом принцем Филиппом, детьми и собаками корги в замке Балморал. 1955 год / Фото: Zuma\TASS 12/17 С принцем Филиппом. 1947 год / Фото: Zuma\TASS 13/17 1953 год / Фото: Zuma\TASS 14/17 1960 год / Фото: Zuma\TASS 15/17 1967 год / Фото: Zuma\TASS 16/17 Елизавета II с принцем Чарльзом и принцем Эндрю, 1972 год / Фото: DPA/TASS 17/17 Елизавета II и Президент РФ Борис Ельцин, 1994 год / Фото: Александр Сенцов /ИТАР-ТАСС

В феврале 1952 года Георг VI скончался. Елизавета взошла на трон. Тогда она обратилась к нации:

— После скоропостижной кончины моего отца я должна взять на себя долг и обязанности суверена. Меня слишком переполняют чувства, поэтому сегодня я скажу лишь, что буду, как и мой отец на протяжении своего царствования, действовать во имя блага и процветания моих народов, рассеянных по всему миру… Я молю Бога о помощи в этом нелегком бремени, которое оказалось возложено на меня в столь юном возрасте.

Летом следующего года состоялась коронация Елизаветы в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовало семь тысяч гостей, еще порядка 130 миллионов посмотрели трансляцию коронации по телевизору. Коронация Елизаветы стала первым событием, которое показали в прямом эфире.

Бастион стабильности

В Британии уже несколько веков установлена конституционная монархия. По этой причине пребывание Елизаветы на престоле сводилось к принципу «королева царствует, но не правит». Иными словами, на нее были возложены лишь представительские функции. Ежегодно Елизавета открывала сессии парламента, произнося тронную речь, обращалась к нации на Рождество и в некоторых особых случаях (например, в 2020 году — в связи с пандемией COVID-19 — прим.«ВМ»).

Кроме того, Елизавета принимала участие в различных мероприятиях, совершала визиты в разные страны. В 1994 году она посетила Москву и Санкт-Петербург. Это был первый визит британского монарха в Россию после Революции 1917 года. Важной вехой для Королевства был визит Елизаветы в Ирландию в 2011 году. Он стал символом примирения между двумя странами.

С годами и сама Елизавета II стала для британцев символом надежности и национального единства. В 2022 году в стране широко праздновалось 70-летие пребывания королевы на троне. Проведенные тогда соцопросы показали, что рейтинг Елизаветы составил 75 процентов.

Во время правления Елизаветы мир менялся. Менялась и Великобритания — могучая империя сузилась до острова. В стране произошло множество событий, к власти приходили разные премьер-министры. Но что бы ни происходило, Елизавета всегда оставалась самой собой — улыбчивой, доброй, с блестящим чувством юмора. По крайней мере такой ее видели, такой ее и запомнят. «Бастион стабильности в эпоху стремительных социальных и моральных изменений», как написал историк Джон Григ.