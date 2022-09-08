Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Символ надежности: скончалась королева Великобритании Елизавета II

Илья Ашуров
В мире
Символ надежности: скончалась королева Великобритании Елизавета II
Фото: flickr/number10gov

На 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Слухи о ее проблемах со здоровьем ходили давно. 8 сентября стало известно о его резком ухудшении. Все ее дети прибыли в шотландский замок Балморал, где королева и умерла.

Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты из жизни королевы.

Лилибет

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье представителей Виндзорской династии. При крещении ей дали имя Елизавета Александра Мария. Домашние называли ее просто Лилибет. Девочка получала домашнее образование в основном гуманитарного характера. В очереди на престол она была лишь третьей — после дяди и своего отца.

Шансов на то, чтобы стать королевой, у Лилибет почти не было. Но судьба распорядилась иначе. В 1936 году на престол взошел Эдуард VIII, дядя Елизаветы. Ему было суждено править всего 325 дней: монарх отказался от короны, чтобы жениться на разведенной американке. Преемником Эдуарда стал Георг VI, отец 11-летней Лилибет. Вместе с родителями она переехала из аристократического Кенсингтона в королевский Букингемский дворец.

В 1939 году началась Вторая мировая война. Георг VI отказался покидать столицу империи даже во время бомбежек. Он выступал по радио и стал символом борьбы Великобритании против нацистской Германии. Елизавета тоже внесла свой вклад в поддержание народного духа: в 1940 году она выступила по радио с обращением к детям, эвакуированным с острова из-за войны. А спустя пять лет наследница престола прошла краткосрочную службу в Вспомогательном женском территориальном корпусе в качестве водителя и механика военного грузовика. По итогам службы она получила звание младшего командира.

Восхождение на трон

Когда Елизавете было 13 лет, она познакомилась со своим будущим супругом — Филиппом. В те годы Филипп — сын греческого принца Андрея, праправнук королевы Виктории — проходил службу в кадетском морском училище. В 1947 году Елизавета и Филипп поженились. Перед этим греческому аристократу пришлось отказаться от прежних регалий, принять англиканство и британское подданство, а вместе с ним и титул герцога Эдинбургского.

Елизавета и Филипп прожили в браке 73 года — дольше, чем кто-либо из британских монархов. В их союзе родились четверо детей: принц Уэльский Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), герцог Йоркский Эндрю (1960), граф Уэссекский Эдвард (1964).

Фото: twitter/RoyalFamily
1/17
Фото: twitter/RoyalFamily
Елизавета II и герцог Эдинбургский посетили инсталляцию из керамических маков в Тауэре, 2014 год / Фото: Zuma\TASS
2/17
Елизавета II и герцог Эдинбургский посетили инсталляцию из керамических маков в Тауэре, 2014 год / Фото: Zuma\TASS
На открытии железнодорожной станции Рединг в графстве Беркшир, 2014 год / Фото: ZUMAPRESS.com
3/17
На открытии железнодорожной станции Рединг в графстве Беркшир, 2014 год / Фото: ZUMAPRESS.com
2014 год / Фото: ZUMAPRESS.com
4/17
2014 год / Фото: ZUMAPRESS.com
2013 год / Фото: EPA
5/17
2013 год / Фото: EPA
2013 год / Фото: EPA
6/17
2013 год / Фото: EPA
1991 год / Фото: picture alliance / Consolidated
7/17
1991 год / Фото: picture alliance / Consolidated
Свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза, 1981 год / Фото: Imago/TASS
8/17
Свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза, 1981 год / Фото: Imago/TASS
2015 год / Фото: imago/Sven Simon
9/17
2015 год / Фото: imago/Sven Simon
2016 год / Фото: Zuma\TASS
10/17
2016 год / Фото: Zuma\TASS
Королева Великобритании Елизавета II с супругом принцем Филиппом, детьми и собаками корги в замке Балморал. 1955 год / Фото: Zuma\TASS
11/17
Королева Великобритании Елизавета II с супругом принцем Филиппом, детьми и собаками корги в замке Балморал. 1955 год / Фото: Zuma\TASS
С принцем Филиппом. 1947 год / Фото: Zuma\TASS
12/17
С принцем Филиппом. 1947 год / Фото: Zuma\TASS
1953 год / Фото: Zuma\TASS
13/17
1953 год / Фото: Zuma\TASS
1960 год / Фото: Zuma\TASS
14/17
1960 год / Фото: Zuma\TASS
1967 год / Фото: Zuma\TASS
15/17
1967 год / Фото: Zuma\TASS
Елизавета II с принцем Чарльзом и принцем Эндрю, 1972 год / Фото: DPA/TASS
16/17
Елизавета II с принцем Чарльзом и принцем Эндрю, 1972 год / Фото: DPA/TASS
Елизавета II и Президент РФ Борис Ельцин, 1994 год / Фото: Александр Сенцов /ИТАР-ТАСС
17/17
Елизавета II и Президент РФ Борис Ельцин, 1994 год / Фото: Александр Сенцов /ИТАР-ТАСС

В феврале 1952 года Георг VI скончался. Елизавета взошла на трон. Тогда она обратилась к нации:

— После скоропостижной кончины моего отца я должна взять на себя долг и обязанности суверена. Меня слишком переполняют чувства, поэтому сегодня я скажу лишь, что буду, как и мой отец на протяжении своего царствования, действовать во имя блага и процветания моих народов, рассеянных по всему миру… Я молю Бога о помощи в этом нелегком бремени, которое оказалось возложено на меня в столь юном возрасте.

Летом следующего года состоялась коронация Елизаветы в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовало семь тысяч гостей, еще порядка 130 миллионов посмотрели трансляцию коронации по телевизору. Коронация Елизаветы стала первым событием, которое показали в прямом эфире.

Бастион стабильности

В Британии уже несколько веков установлена конституционная монархия. По этой причине пребывание Елизаветы на престоле сводилось к принципу «королева царствует, но не правит». Иными словами, на нее были возложены лишь представительские функции. Ежегодно Елизавета открывала сессии парламента, произнося тронную речь, обращалась к нации на Рождество и в некоторых особых случаях (например, в 2020 году — в связи с пандемией COVID-19 — прим.«ВМ»).

Кроме того, Елизавета принимала участие в различных мероприятиях, совершала визиты в разные страны. В 1994 году она посетила Москву и Санкт-Петербург. Это был первый визит британского монарха в Россию после Революции 1917 года. Важной вехой для Королевства был визит Елизаветы в Ирландию в 2011 году. Он стал символом примирения между двумя странами.

С годами и сама Елизавета II стала для британцев символом надежности и национального единства. В 2022 году в стране широко праздновалось 70-летие пребывания королевы на троне. Проведенные тогда соцопросы показали, что рейтинг Елизаветы составил 75 процентов.

Во время правления Елизаветы мир менялся. Менялась и Великобритания — могучая империя сузилась до острова. В стране произошло множество событий, к власти приходили разные премьер-министры. Но что бы ни происходило, Елизавета всегда оставалась самой собой — улыбчивой, доброй, с блестящим чувством юмора. По крайней мере такой ее видели, такой ее и запомнят. «Бастион стабильности в эпоху стремительных социальных и моральных изменений», как написал историк Джон Григ.

Елизавета II Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Александр Молотков
Александр Молотков

Вышли на уровень всей страны

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Отметим праздник ярко и красочно

Все мнения
О проекте