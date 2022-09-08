Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Принцы Чарльз и Уильям отправились к Елизавете II на фоне ухудшения ее здоровья

Александр Афонин
В мире
Принцы Чарльз и Уильям отправились к Елизавете II на фоне ухудшения ее здоровья
Фото: twitter/RoyalFamily

Врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов. Об этом сообщили в Букингемском дворце в четверг, 8 сентября.

— Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летней королевы к ней отправились принцы Чарльз и Уильям. Точное время их прибытия не уточняется, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с королевой Елизаветой II, которая поручила ей сформировать новое правительство. Аудиенция состоялась в замке Балморал в Шотландии.

Позже королева утвердила кабинет нового премьер-министра страны Лиз Трасс, ранее занимавшей должность главы МИД. Так, главой Минздрава стала экс-министр труда Терез Коффи. Форин-офис возглавил бывший заместитель главы МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

Здоровье Врачи Елизавета II
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте