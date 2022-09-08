Принцы Чарльз и Уильям отправились к Елизавете II на фоне ухудшения ее здоровья

Фото: twitter/RoyalFamily

Врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов. Об этом сообщили в Букингемском дворце в четверг, 8 сентября.

— Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летней королевы к ней отправились принцы Чарльз и Уильям. Точное время их прибытия не уточняется, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с королевой Елизаветой II, которая поручила ей сформировать новое правительство. Аудиенция состоялась в замке Балморал в Шотландии.

Позже королева утвердила кабинет нового премьер-министра страны Лиз Трасс, ранее занимавшей должность главы МИД. Так, главой Минздрава стала экс-министр труда Терез Коффи. Форин-офис возглавил бывший заместитель главы МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.