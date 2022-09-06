Королева Великобритании утвердила перестановки в правительстве страны

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Королева Великобритании Елизавета II утвердила кабинет нового премьер-министра страны Лиз Трасс, ранее занимавшей должность главы МИД Лиз Трасс, сообщает во вторник, 6 сентября, телеканал Sky News.

Главой Минздрава стала экс-министр труда Терез Коффи. Форин-офис возглавил бывший заместитель главы МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли. Он сменил на этом посту Трасс, ставшую главой правительства.

Министром внутренних дел Великобритании стала бывший генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. Министром финансов назначен экс-глава ведомства по делам бизнеса Квази Квартенг.

Бывший парламентарий Венди Мортон станет главным партийным организатором партии консерваторов. Экс-министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис назначен министром юстиции и лордом-канцлером. Бен Уоллес сохранил должность главы Минобороны в правительстве Трасс.

Накануне стало известно, что во время первой речи лидера Консервативной партии Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра Великобритании протестующие включили музыку и начали громко гудеть.