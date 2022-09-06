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Протестующие британцы заглушили речь Трасс громкой музыкой

Лейла Алиева
В мире
Протестующие британцы заглушили речь Трасс громкой музыкой
Фото: flickr/number10gov

Во время первой речи лидера Консервативной партии Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра Великобритании протестующие включили музыку и начали громко гудеть.

— Я уверена, что вместе мы сможем пережить бурю, мы сможем восстановить нашу экономику и мы сможем стать современной блестящей Британией, которой, я знаю, мы можем быть, — сказала политик.

Однако в какой-то момент в толпе раздалась музыка, которую было слышно даже при трансляции. Протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears, а к концу речи премьера из толпы раздался громкий и протяжный гул.

Тем не менее Трасс не сбилась и закончила свое выступление, несмотря на помехи со стороны протестующей толпы, передают «Известия».

6 сентября Трасс встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II, которая поручила ей сформировать новое правительство.

За ее кандидатуру отдали свои голоса 81 326 рядовых членов Консервативной партии. О том, как это назначение повлияет на судьбу страны, — в материале «Вечерней Москвы».

По словам общественного деятеля и политолога Сергея Маркова, избрание Трасс новым премьер-министром Великобритании многие специалисты уже называют катастрофой, потому что эта леди является весьма глупой и агрессивной.

Великобритания Митинги Лиз Трасс
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