«Глупая и агрессивная леди»: что ждет Великобританию после избрания Лиз Трасс на должность премьера

Фото: МИД РФ

В понедельник, 5 сентября, в Великобритании объявили имя нового премьер-министра. Им стала глава МИД страны Лиз Трасс. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, как это назначение повиляет на судьбу страны.

По словам общественного деятеля и политолога Сергея Маркова, избрание Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании многие специалисты уже называют катастрофой, потому что эта леди является весьма глупой и агрессивной. И это дьявольское сочетание, отметил спикер, может привести к очень тяжелым проблемам в дальнейшем.

При этом Марков добавил, что на фоне избрания Трасс на должность премьера уже возникли негативные последствия. Так, многие инвесторы уже начали выводить активы из Великобритании, следовательно, курс фунтов стерлингов серьезно упал.

— Если бы выборы были всеобщими, — говорит специалист, — то у Лиз Трасс не было бы шансов на победу. И вполне вероятно, что при честных выборах кресло премьера занял бы оппонент Трасс — Риши Сунак. Но поскольку в Консервативной партии очень сильные расистские предрассудки, Сунак оказался в пролете. И это в очередной раз подтверждает, что политические системы в Британии плохо работают, если выдвигают таких глуповатых и агрессивных людей, как Лиз Трасс.

Эксперт уточнил, что британское общество настроено негативно. Особенную нелюбовь к Трасс проявляют жители Шотландии.

— Даже инвесторы начали выводить свои активы из Великобритании, узнав о том, что Трасс может стать премьером. А национальная валюта уже резко упала. Это в очередной раз доказывает, что для многих ее назначение — это своего рода катастрофа для будущего британской короны, — отметил Марков.

Эксперт выразил уверенность, что период премьерства Трасс может стать самым напряженным и неоднозначным в истории современной Великобритании.

В заключение Марков добавил, что Трасс активно поддерживает гибридную войну западного мира против РФ и неоднократно высказывалась в отношении нашей страны, используя русофобскую риторику.

О том, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост руководителя правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра может обернуться катастрофическими последствиями для страны, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Она отметила: если Трасс будет управлять государством так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и для всех остальных частей Соединенного Королевства.

В свою очередь в Кремле отреагировали на возможную победу Трасс. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве не ожидают, что после окончания выборов кандидата на пост премьер-министра Великобритании ситуация с внешнеполитическими отношениями изменится.

— Нет, в обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшее представить себе сложно. Но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что претенденты на должность премьер-министра соревнуются в антироссийской риторике.

На пост главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Соединенного Королевства претендовали глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина страны Риши Сунак. Политтехнологи уточняли, что голосование за кандидатуру премьера является внутрипартийным, и даже если рядовые граждане будут против предполагаемого расклада, то сделать ничего уже не смогут.