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Лиз Трасс объявлена новым премьер-министром Великобритании

Александр Афонин
В мире
Лиз Трасс объявлена новым премьер-министром Великобритании
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявлена новым премьер-министром страны. Об этом сообщили в понедельник, 5 сентября, по итогам подсчетов голосов внутрипартийных выборов.

Отмечается, что за кандидатуру Трасс отдали свой голос 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент бывший глава министерства финансов Риши Сунак получил 60 399 голосов.

По информации Sky, Борис Джонсон передаст полномочия премьер-министра не раньше 6 сентября. В этот день королева Великобритании Елизавета II примет политиков в шотландском замке Балморал. вероятнее всего Трасс будет поручено сформировать новой правительство, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают, что после окончания выборов на пост премьер-министра Великобритании ситуация с внешнеполитическими отношениями изменится. Представитель Кремля добавил, что претенденты на должность премьер-министра соревнуются в антироссийской риторике. По его словам, они активно предлагают новые шаги против России.

Премьер-министр Великобритания Лиз Трасс
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