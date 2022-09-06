Фото: МИД РФ

Лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании.

Ее аудиенция у королевы Елизаветы II прошла во вторник, 6 сентября, в замке Балморал в Шотландии. Королева поручила новому премьер-министру сформировать правительство, передает ТАСС.

5 сентября в Великобритании объявили имя нового премьер-министра, которым стала Трасс. За ее кандидатуру отдали свои голоса 81 326 рядовых членов Консервативной партии. О том, как это назначение повлияет на судьбу страны, — в материале «Вечерней Москвы».

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что Трасс раздражает американских чиновников своей прямолинейностью и максимализмом, и ее назначение окажет влияние на геополитическую обстановку.

Политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский выразил мнение, что для России выгодно то, что Трасс является глупой. Он отметил, что политик много раз негативно высказывалась о России.

На фоне заявлений Трасс глава МИД России Сергей Лавров посоветовал ей для начала разобраться с ближайшими соседями, прежде чем кидать взор далеко за пределы своих границ.