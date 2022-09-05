«Она дура, это заметно»: политолог предрек развал Великобритании из-за назначения Трасс премьером

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Для России выгодно то, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс глупая. Такое мнение высказал политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский в понедельник, 5 сентября.

Он отметил, что Трасс много раз негативно высказывалась о России, но ее безграмотность и откровенная глупость видны сразу.

— Это проблема Британии. Я считаю, что это хорошо для России. Она дура, это заметно. Она малограмотна, это заметно. А чем хуже управление в стране, являющейся (благодаря действиям ее руководства) нашим прямым врагом, тем лучше, — приводит слова политолога Пятый канал.

В понедельник, 5 сентября в Великобритании объявили имя нового премьер-министра, которым стала глава МИД страны Лиз Трасс. За ее кандидатуру отдали свой голос 81 326 рядовых членов Консервативной партии. О том, как это назначение повлияет на судьбу страны, — в материале «Вечерней Москвы».

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что в стране не видят предпосылок для улучшения отношений с Лондоном.