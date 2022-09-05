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МИД РФ заявил об отсутствии предпосылок для улучшения отношений с Британией

Лейла Алиева
В мире
МИД РФ заявил об отсутствии предпосылок для улучшения отношений с Британией
Фото: МИД РФ

В России не видят предпосылок для улучшения отношений с Лондоном. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

— Не усматриваем предпосылок для позитивных перемен в двусторонних отношениях в связи с фигурой нового премьер-министра Великобритании. Иллюзий на этот счет у нас нет, — отметил он.

По словам дипломата, уходящий в отставку премьер-министр также следовал принципам своих предшественников, которые разрушали основы российско-британского сотрудничества. Более того, российская сторона каждый раз после провокаций со стороны Лондона, призывала к здравомыслию и отказу от действий, вредящих связям между странами и народами, пишет РИА Новости.

По итогам подсчетов голосов внутрипартийных выборов Лиз Трасс объявили новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Ее избрание новым премьер-министром страны многие специалисты уже называют катастрофой, потому что эта леди является «весьма глупой и агрессивной». Об этом «Вечерней Москве» рассказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.

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