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Лавров посоветовал Трасс разобраться с ближайшими соседями по региону

Елена Самойлова
В мире
Лавров посоветовал Трасс разобраться с ближайшими соседями по региону
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс следует для начала разобраться с ближайшими соседями, прежде чем кидать взор далеко за пределы своих границ. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник, 6 сентября.

— Я думаю, что для Лиз Трасс более приоритетным, прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к России, будет разобраться с ближайшими соседями, в том числе определиться наконец, для нее президент Макрон — друг или враг? Этот вопрос по-прежнему повис в воздухе, остался неотвеченным, — сказал он.

По мнению Лаврова, в первую очередь новому премьер-министру Британии стоит заняться именно этими проблемами. И это нужно сделать прежде, чем бросить взор далеко за пределы своих границ, цитирует дипломата РИА Новости.

В понедельник, 5 сентября, в Великобритании объявили имя нового премьер-министра, которым стала глава МИД страны Лиз Трасс. За ее кандидатуру отдали свой голос 81 326 рядовых членов Консервативной партии. О том, как это назначение повлияет на судьбу страны, — в материале «Вечерней Москвы».

Сергей Лавров Премьер-министр МИД РФ Великобритания Лиз Трасс
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