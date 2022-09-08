Все дети Елизаветы II приехали к ней в замок на фоне ухудшения ее здоровья

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Все дети королевы Великобритании Елизаветы II прибыли в шотландский замок Балморал, где королева находится под наблюдением врачей. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщило издание Birmingham Live.

Семья королевы собирается вокруг нее на фоне информации об ухудшении состояния Елизаветы II. Первыми в замок прибыли сын и наследник королевы принц Чарльз и ее внук принц Уильям. Позднее в Балморал приехали дочь Елизаветы Анна и сыновья Эдвард и Эндрю.

Также в Шотландию собрались и принц Гарри с Меган Маркл, проживающие в последнее время в США, передает РИА Новости.

Врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов.

До этого сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с королевой, которая поручила ей сформировать новое правительство. Аудиенция состоялась в замке Балморал в Шотландии.

Позже Елизавета II утвердила кабинет нового премьер-министра страны, ранее занимавшей должность главы МИД.