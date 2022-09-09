Букингемский дворец назвал точное время объявления Карла III королем

Фото: twitter/ClarenceHouse

Новый монарх Великобритании будет официально объявлен королем в эту субботу в 10:00 по местному времени. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

— Король будет объявлен (монархом — прим. «ВМ») на заседании Совета престолонаследия в 10.00 (12.00 по московскому времени — прим. «ВМ») завтра утром в субботу в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, — говорится в сообщении.

Подданных уведомят об объявлении нового короля с балкона дворца часом позднее — в 13:00 по московскому времени, передает РИА Новости.

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю ее смерти во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Елизавета II находилась на британском престоле больше 70 лет. Она была самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

Роль новоиспеченного монарха в нормализации отношений с Россией оценил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев. Он дал понять, что от нового правительства Великобритании ожидать чего-то хорошего не стоит.