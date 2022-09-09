«Его мало волнует политика»: политолог оценил роль Карла III в нормализации отношений с РФ

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После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон займет ее сын — принц Чарльз, именующийся отныне королем Карлом III. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил роль новоиспеченного монарха в нормализации отношений с Россией и дал понять, что от нового правительства Великобритании ожидать чего-то хорошего не стоит.

— От нового правительства Великобритании, к сожалению, можно ожидать только ухудшения отношений. Новый премьер-министр Лиз Трасс и сама занимает довольно антироссийскую позицию, она находится в тренде. Даже если она была бы за улучшение отношений, то это было бы трудно сделать. Англичане слишком долго себя убеждали в том, какие мы плохие. Их так просто не переубедишь, — пояснил он.

При этом специалист отмечает, что будущему королю сложно будет изменить нынешнее отношение к России, поскольку его в меньшей степени интересует политика.

— Карл III очень сильно мог повлиять на ситуацию, однако стоит вопрос: будет ли он это делать? Он прячется, давно уже не молодой человек, у него очень много семейных и личных проблем. Будущий король любит больше всего сельское хозяйство, любит возиться на своих шести сотках, как наши пенсионеры. Его очень мало волнует политика, поэтому «мочь» он может, а сделать вряд ли у него получится, — подытожил Журавлев.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни ушедшего монарха.