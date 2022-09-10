Как изменится жизнь членов королевской семьи после смерти Елизаветы II

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После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын — принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься — в материале «Вечерней Москвы».

Король Карл III и королева Камилла

После смерти Елизаветы II престол по праву унаследовал ее сын — принц Чарльз. Он стал королем Карлом III.

Кроме того, Карл III получил титул герцога Ланкастера и стал защитником веры и верховным правителем Англиканской церкви.

Он переедет жить в Букингемский дворец, так как король должен проживать в штаб-квартире. Гимн Великобритании теперь будет начинаться со слов: «Боже, храни короля».

Жена Чарльза Камилла Паркер-Боулз станет королевой и будет коронована одновременно с мужем. Однако ее коронация не будет иметь конституционной роли. Она будет королевой-консортом. Это значит, что Камилла будет иметь статус королевы только потому, что является женой правящего короля.

Новые принц и принцесса Уэльские

Старший сын Чарльза, принц Уильям получит титул принца Уэльского, герцога Корнуолльского и графа Честерского. Титул принца Уэльского традиционно присваивается наследнику престола мужского пола.

После коронации Чарльза Уильям с женой Кейт Миддлтон переедет в Виндзорский замок. С июня текущего года он проживал в коттедже «Аделаида».

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон станет новой принцессой Уэльской. Более того, она получит нынешний титул Камиллы — герцогиня Корнуолльская, а также титул графини Честерской и другие женские эквиваленты титулов ее супруга.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Старший ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон — девятилетний принц Джоржд — получит титул принца Корнуолльского и Кембриджского. Он стал вторым в очереди на королевский трон.

Его сестра Шарлотта станет принцессой Корнуолльской и Кембриджской.

Арчи и Лилибет

Дети принца Гарри и Меган Маркл — Арчи и Лилибет — не получили титулов при рождении. Однако они смогут называть себя принцем и принцессой, так как являются внуками короля.

Принцесса Анна, принц Эндрю, принц Эдвард

Принцесса Анна является вторым ребенком и единственной дочерью Елизаветы II. У ее детей нет королевских титулов, так как принцесса вышла замуж за спортсмена-конника без званий и титулов. Под ее покровительством находятся 200 организаций благотворительного, экологического и культурного направлений.

Принц Эндрю — пилот военного вертолета и финансист. Отметим, что с ноября 2021 года он временно отказался от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи. Его обвинили в сексуальной связи с семнадцатилетней девушкой. Эта история сильно отразилась на его репутации.

О жизни самого младшего ребенка Елизаветы и Филиппа известно немного. Он живет в счастливом браке со своей женой Софи Рис-Джонс. Он работал ассистентом-постановщиком с Эндрю Ллойдом Уэббером и продюсировал документальные фильмы о британских правителях и дворцах.

Дети Елизаветы II, не причастные к престолонаследию, продолжат заниматься своей деятельностью. Их жизнь не изменится.