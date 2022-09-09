Что известно о новом короле Великобритании Карле III

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После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон займет ее сын — принц Чарльз, именующийся отныне королем Карлом III. Подробности жизни нового короля Великобритании — в материале «Вечерней Москвы».

Детство и юность

Карл III родился 15 ноября 1948 года. В честь его рождения колокола Вестминстерского аббатства прозвонили пять тысяч раз, а артиллеристы сделали 41 праздничный залп.

Чарльз — старший ребенок королевы Елизаветы и принца Филиппа. Всего в семье четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.

Его дед, король Георг VI, умер, когда Чарльзу было три года. Его мать стала королевой, а он — престолонаследником. В десять лет Чарльзу присвоили титул принца Уэльского, но церемония с возложением венца прошла в 1969 году.

Свое обучение Чарльз начал дома, а в восемь лет пошел в одну из престижных школ Лондона, однако прилежным учеником принц не был. В 22 года будущий король получил степень бакалавра искусств в Кембриджском университете. А через пять лет ему присвоили степень магистра.

В дальнейшем престолонаследник несколько лет служил во флоте и проходил обучение на военного пилота. Кроме того, Чарльз имеет звание фельдмаршала, адмирала флота и маршала Королевских ВВС.

Личная жизнь

В молодости у Чарльза было огромное количество романов. Однако в начале 1970-х годов будущий король хотел жениться на Камилле Паркер-Боулз. Но королевская семья посчитала девушку недостойной парой для престолонаследника, так как та происходила из нетитулованного мелкопоместного дворянства. Отметим, что пара все же поженилась спустя много лет.

Первой женой Чарльза стала Диана Спенсер, дочь графа Спенсера. Интересно, что до нее принц встречался со старшей сестрой Дианы Сарой.

Чарльз и Диана поженились в 1981 году. В их браке родились два сына — Уильям и Гарри. Однако их семейная жизнь не была счастливой. Благородную принцессу Диану очень полюбили британцы, но не члены королевской семьи.

Престолонаследник изменял жене. В 1980-х он снова начал любовные отношения с Камиллой Паркер-Боулз. А в 1996-м принц и принцесса развелись. Диана погибла через год в автокатастрофе. А в 2005 году Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз, с которой до сих пор состоит в браке.

Деятельность и политика

Чарльз не имел большой поддержки у жителей Великобритании как потенциальный король. Социологические опросы показывали, что менее половины британцев выступают за то, чтобы он наследовал престол. Многие считали, что в случае смерти королевы Елизаветы II он должен передать трон старшему сыну Уильяму.

Чарльз занимается благотворительностью, состоит в различных обществах и патронирует порядка 350 структур. Более того, он является основателем Фонда принца и 15 других благотворительных организаций. Он активно выступает за охрану окружающей среды и усовершенствование городских ландшафтов.

В рамках выполнения обязанностей члена королевской семьи Чарльз посещает многие страны мира. Более того, он наносил два визита в Россию — в 1994 и 2003 годах.

О роли новоиспеченного монарха в нормализации отношений с Россией рассказал «Вечерней Москве» политолог Дмитрий Журавлев, который дал понять, что от нового правительства Великобритании ожидать чего-то хорошего не стоит.