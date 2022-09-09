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«Превосходное чувство юмора»: топ-7 смешных историй с участием Елизаветы II

Илья Ашуров

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«Превосходное чувство юмора»: топ-7 смешных историй с участием Елизаветы II
Фото: twitter/RoyalFamily

В возрасте 96 лет из жизни ушла королева Великобритании Елизавета II. Королева отличалась потрясающим чувством юмора, вокруг нее нередко возникали смешные ситуации. «Вечерняя Москва» вспоминает самые забавные истории с участием монархини.

Приглашение на свадьбу

Однажды молодая пара забронировала мэрию Манчестера для проведения там церемонии бракосочетания. Местные чиновники предупредили жениха и невесту, что в выбранный ими день город посетит Елизавета II и в мэрии состоится мероприятие с ее участием. Молодые люди не растерялись и отправили в Букингемский дворец шуточное приглашение на свадьбу. К удивлению жениха и невесты, королева не только ответила на письмо с приглашением, но и пришла на церемонию, чтобы лично поздравить молодых.

Новозеландские яйца

По воспоминаниям многих современников, Елизавета II обладала безупречным чувством такта и невозмутимостью. Поставить ее в трудное положение или удивить было довольно трудно. Однажды посетив Канаду и увидев Ниагарский водопад, королева произнесла лишь три слова: «Выглядит довольно влажно».

Столь же равнодушно и даже саркастически королева отреагировала на событие, произошедшее с ней в Новой Зеландии. В этом островном государстве она побывала в 1986 году. Местные жители встретили ее совсем не гостеприимно: когда кабриолет королевы проезжал по улицам одного из городов, его забросали яйцами. Спустя несколько дней на устроенном в ее честь банкете Елизавета так прокомментировала произошедшее:

— Разумеется, Новая Зеландия издавна славится своей молочной продукцией. Я должна заметить, что и сама предпочитаю новозеландские яйца на завтрак.

Приветливый шотландец

В 1995 году Елизавета II отправилась в путешествие на яхте «Британия». В один из дней монархиня сошла на берег Шотландии, чтобы остаться там на несколько суток. Как-то утром, когда королева прогуливалась по шотландскому лесу, ей навстречу вышел местный житель. Поравнявшись, они поприветствовали друг друга традиционным «Good morning!» и последовали каждый своей дорогой. Спустя несколько шагов шотландец понял, что только что прошел мимо королевы, и воскликнул: «О, Господи!»

— Ну не совсем, — ответила Елизавета.

Саудовский принц в Range Rover

Как-то раз Елизавета II давала аудиенцию в шотландском замке Балморал, расположенном на берегу реки Ди. Среди гостей был наследный принц Саудовской Аравии. В какой-то момент гостю с Ближнего Востока захотелось осмотреть территорию старинных монарших владений. Хозяйка замка решила сама провести экскурсию и усадила принца вместе с его переводчиком в свой Range Rover. Елизавета настолько резво вела свою машину по шотландским дорогам и так активно при этом что-то рассказывала, что в какой-то момент принц попросил ее чуть сбавить скорость и ехать осторожнее.

Розыгрыш американских туристов

В окрестностях Балморала с Елизаветой II произошел еще один комичный случай. Однажды она гуляла в расположенном недалеко от замка парке, облаченная в простую одежду, совсем не изобличавшую в ней королеву. В том же парке прогуливалась группа американских туристов. Завидев старушку, путешественники подошли к ней и сказали, что она очень похожа на даму, которая изображена на британских купюрах.

— Мне часто об этом говорят, — сказала Елизавета и продолжила свою прогулку.

«Нетактичный» премьер-министр

В 2015 году на Мальте проходил саммит государств — членов Британского содружества наций. На одном из неформальных вечеров 44-летний премьер-министр Канады Джастин Трюдо произнес речь в честь Елизаветы II. В своем тосте он упомянул, что является двенадцатым премьер-министром Канады, который служит в период правления Елизаветы. Королева увидела в этом нетактичный намек на свой возраст и ответила так:

— Спасибо, Джастин, что заставили меня почувствовать себя такой старой!

«Выглядите так, будто бы вы наслаждаетесь!»

Как вспоминал личный охранник Елизаветы II, королева обладала «отличным чувством юмора». Она была способна выдавать быстрые шутки и остроты и часто прибегала к этому, чтобы разрядить излишне напряженную обстановку.

Один из последних таких случаев произошел на саммите «Большой семерки», которых проходил в графстве Корнуолл в прошлом году. Во время группового фото царила чрезмерно принужденная атмосфера, лидеры государств молчали, следуя указаниям фотографов. В какой-то момент Елизавета нарушила нависшую тишину и рассмешила всех одной фразой:

— Вы должны выглядеть так, как будто вы наслаждаетесь!

Елизавета II запомнилась яркими, пронзительными высказываниями, которые могли бы составить целую книгу. «Вечерняя Москва» вспоминает самые мудрые слова ушедшей из жизни королевы.

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