Так говорила Елизавета: топ-11 самых мудрых высказываний королевы

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На 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет и запомнилась яркими, пронзительными высказываниями, которые могли бы составить целую книгу. «Вечерняя Москва» вспоминает самые мудрые слова ушедшей из жизни королевы.

В своих речах Елизавета II регулярно уделяла внимание проблеме преодоления трудностей в безграничной рутине, в которую погружен современный человек:

— Когда жизнь кажется трудной, храбрые люди не сдаются, признав поражение. Наоборот, они намерены еще сильнее сражаться за будущее;

— Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Никто из нас не обладает монополией на мудрость;

— Хотя иногда мы бываем способны на милосердные поступки, история учит нас, что часто нас приходится спасать от нас самих — от собственного безрассудства и жадности;

— Постоянная улыбка причиняет мне боль. Почему от женщины все время ждут того, что она будет улыбаться? Это нечестно. Если у мужчины мрачный вид, его автоматически считают серьезным человеком, не предполагая, что он несчастен.

Монархиня нередко затрагивала проблему поиска смысла жизни, а также объясняла свое понимание успеха:

— Бывают долгие периоды, когда жизнь кажется незначительной, скучной и бессмысленной. Но потом мы становимся участниками какого-то великого события, которое говорит нам о прочных и надежных основах нашего существования;

— Я не знаю формулы успеха. Но со временем я заметила, что некоторые признаки успеха универсальны: настоящий лидер знает, как побудить людей к тому, чтобы объединить усилия, идеи, таланты, энтузиазм и вдохновение ради того, чтобы прийти к общей цели;

— Все дело в тренировке. Вы сможете сделать очень многое, если правильно подготовитесь.

В своих рождественских обращениях к нации Елизавета II часто упоминала важность «простого человека», ведущего тихую и размеренную жизнь. Она полагала, что именно на мужестве таких людей и зиждется благосостояние общества:

— Историческое процветание страны всегда строится на надежности и благородстве ее среднестатистических женщин и мужчин.

Есть в кладезе цитат Елизаветы «особый раздел» — слова, произнесенные в трагические минуты:

— Печаль — это цена, которую мы платим за любовь. (Из послания королевы президенту США Джорджу Бушу в связи с терактами 11 сентября 2001 года);

— К сожалению, самые лучшие и возвышенные порывы человеческого духа часто бывают вызваны трагедией. (Из рождественского послания в 2011 году);

— Как бы темна ни была смерть, особенно для тех, кто страдает от горя, свет и жизнь сильнее. (Из обращения 11 апреля 2020 года — в самый разгар пандемии COVID-19).

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон займет ее сын — принц Чарльз, именующийся отныне королем Карлом III. Подробности жизни нового короля Великобритании — в материале «Вечерней Москвы».