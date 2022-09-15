Незаконно возведенный шиномонтаж демонтировали в районе Марфино

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

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В рамках мониторинга северо-востока столицы сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконную пристройку к административному зданию. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что пристройка к трехэтажному зданию занимала площадь 35 квадратных метров и использовалась для оказания услуг шиномонтажа.

— Инспекторы установили, что она находится на неоформленном участке и возведена без разрешительной документации. Кроме того, пункт шиномонтажа примыкал к самовольно установленным воротам. По итогам проведенного обследования расширение площади здания и ограждение территории были признаны незаконными, а объекты — подлежащими демонтажу, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Также он добавил, что на данный момент специалисты уже демонтировали самострой и ограждение, а территория приведена в соответствие с технической и разрешительной документациями.